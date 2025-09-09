Dinamo: debutto serale contro Varese il 5 ottobre, il big match con Milano a mezzogiornoEcco le date e gli orari delle prime quattro giornate di campionato
La Legabasket ha definito date e orari dei primi quattro turni della serie A che parte nel primo fine settimana di ottobre. La Dinamo giocherà contro Varese domenica 5 ottobre al PalaSerradimigni con inizio alle 20.
La prima trasferta è in programma la domenica successiva, a Cremona, con inizio alle 17.30. mentre il big match di Sassari contro Milano è fissato per domenica 19 a mezzogiorno. Il calendario prevede poi un'altra partita ad altissimo coefficiente di difficoltà: quella a Bologna contro i campioni d'Italia della Virtus, il 26 ottobre alle 19.
Prima delle due gare contro le favorite per il titolo, il Banco di Sardegna esordirà nella Europe Cup Fiba, mercoledì 15 ottobre in Romania contro il Volcea.