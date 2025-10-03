Domenica alle 20 il PalaSerradimigni accoglie la sedicesima stagione della Dinamo in serie A.

È di scena Varese, formazione difficile da inquadrare come spiega il coach biancoblù Massimo Bulleri: «Varese durante il pre-campionato ha mostrato facce diverse a causa degli infortuni e cercheremo di capire con quale squadra verranno qui. Di sicuro hanno talento e fisico. La prima gara è sempre insidiosa soprattutto per chi gioca in casa, quindi c’è da trovare anche un equilibrio emotivo, ma contiamo sull’apporto del pubblico».

Nelle ultime stagioni il Banco di Sardegna è partito sempre ad handicap e nelle ultime due non è andato oltre la salvezza, mancando i playoff scudetto e la Coppa Italia. «Saranno i momenti difficili che ci diranno quanto valiamo. Se la risposta sarà individuale, allora sarà dura, ma se la risposta sarà collettiva allora la stagione prenderà una piega favorevole».

Rispetto agli ultimi anni la Dinamo inizia al completo e anche durante la pre-season ha lamentato solo qualche acciacco. Situazione che ha favorito il necessario processo di amalgama di un gruppo che ha mantenuto solo il centro Luca Vincini e il lungo e capitano Rashawn Thomas.

