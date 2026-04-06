Sprecati i match ball salvezza contro Treviso e Cantù, con due sconfitte in volata, ora la Dinamo deve fare la corsa su Cantù se vuole mantenere la serie A. Vietato arrivare insieme a Napoli, contro il quale hanno sempre perso.

I biancoblù di Mrsic hanno due punti in più in classifica su Treviso, ma a parità di scontri diretti il saldo canestri è -3, quindi devono restare davanti alla squadra degli ex Cappelletti e Weber (e del gm Pasquini) per evitare un arrivo a parimerito che li penalizzerebbe. Significa ottenere lo stesso numero di vittorie dei trevigiani, ma Treviso ha il morale alle stelle dopo le tre vittorie di fila e deve anche giocare ancora cinque partite, mentre Sassari ne ha solo quattro perché deve ancora osservare il turno di riposo.

L'arrivo insieme a Treviso non è penalizzante solo nel caso ci sia anche Cantù, l'unica concorrente sulla quale il Banco di Sardegna vanta saldo positivo: una vittoria a testa ma c'è il +14 che la premia sia chiuda la stagione insieme ai brianzoli, sia nell'arrivo a tre con Cantù e Treviso.

Vietato invece un arrivo dove ci sia anche Napoli che ha sconfitto i biancoblù sia all'andata sia al ritorno. Qualsiasi arrivo con più squadre dove c'è anche la formazione napoletana condanna la Dinamo alla retrocessione.

In teoria non è ancora salva Udine, però vanta sul Banco il +4 in classifica e il 2-0 negli scontri diretti quindi vale lo stesso discorso di Napoli.

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