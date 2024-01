Gara snodo quella di domani a Treviso (19.30) per la squadra sassarese che con una vittoria ipoteca la salvezza perché va a +8 dai veneti e soprattutto si avvicina ai playoff scudetto.

Finora la squadra sassarese ha ottenuto in campionato solo un colpaccio, a Pesaro, ma visto il calendario con più trasferte nel girone di ritorno, è indispensabile vincere anche lontano dal PalaSerradimigni per agguantare un posto nei playoff.

Rispetto al match d'andata vinto 80-76 da Sassari, Treviso ha inserito due giocatori nuovi che le hanno consentito di sbloccarsi e vincere 4 gare di fila prima di perderne tre. Il play Justin Robinson, ex Pesaro, segna 11 punti e distribuisce 4,5 assist, e l'ala Olasevicius, messa fuori rosa da Reggio Emilia, produce addirittura 18 punti col 40% nelle triple e inoltre cattura 6 rimbalzi.

A dispetto della posizione di classifica Treviso è superiore alla Dinamo come rimbalzi (3 in più di media) mentre le percentuali al tiro su azione sono molto simili anche se segna quasi 4 punti in più di media.

