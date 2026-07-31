È morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus che ha confermato il decesso.

Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano.

I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, mentre la camera ardente sarà allestita e aperta a tutti, senza formalismi, «proprio come piaceva a lui», presso la storica sede Exodus, Cascina Molino Torrette, nel Parco Lambro a Milano (ingresso pedonale), dove tutto è iniziato e dove ha sempre vissuto.

«Non sarà una cerimonia formale, ma una liturgia viva, animata dai canti, dalla musica e dalle parole dei ragazzi e degli educatori di tutte le realtà Exodus presenti in Italia e nel mondo» spiegano da Exodus. La tumulazione avverrà invece in forma strettamente privata presso l'Abbazia di Maguzzano (Bs), nel cimitero dell'Opera don Giovanni Calabria.

(Unioneonline)

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