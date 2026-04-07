Torneo di Serie B Femminile di basket che nel prossimo weekend affronterà il giro di boa della fase a orologio. Al momento, la situazione vede la Mercede Alghero comandare con un margine più che rassicurante sulla diretta inseguitrice, la Astro Allianz Ambrosini e Murru.

La situazione. Le catalane sono arrivate alla sosta pasquale con 38 punti all’attivo, frutto di 19 vittorie e una sola sconfitta (contro il San Salvatore Selargius). L’Astro, seconda, insegue con 30 punti e due gare in meno rispetto alla capolista. Al termine della fase a orologio mancano 5 giornate; al termine la prima in classifica accederà direttamente allo spareggio interregionale contro la terza classificata del girone campano (gare di andata e ritorno previste a fine maggio). Il match decisivo della fase regionale arriverà il prossimo 18 aprile, quando ad Alghero è in programma lo scontro diretto tra le prime due della graduatoria.

Per quanto riguarda le altre posizioni, nella parte centrale della classifica, terzo posto in condominio per Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius. Quinte, anche loro a pari punti, Fenix Sassari e Su Planu, mentre chiudono la graduatoria Il Gabbiano, Elmas e Pallacanestro Nuoro. La Serie B Femminile tornerà in campo nel prossimo fine settimana, con la quinta giornata della fase a orologio. Sono da recuperare, inoltre, 3 partite: Astro-Antonianum (prima giornata), Pall. Nuoro-San Salvatore (terza giornata) e Su Planu-Pall. Nuoro (quarta giornata).

La Classifica. Ecco la graduatoria ufficiale dopo la quarta giornata della fase a orologio: Mercede Alghero 38 punti (20); Astro Allianz Ambrosini e Murru Cagliari 30 (18); Antonianum Quartu (18) e San Salvatore Selargius (19) 26; Fenix Sassari (20) e Su Planu (19) 18; Il Gabbiano (19) 10; Elmas (20) 4; Pallacanestro Nuoro (17) 0. (tra parentesi le partite disputate).

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