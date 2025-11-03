Prosegue la corsa dell’Astro Cagliari in vetta alla classifica del torneo di Serie B Femminile. Le cagliaritane, infatti, espugnano il parquet de Il Gabbiano e rimangono a punteggio pieno.

Poker. Quarto successo in altrettante gare, dunque, per il quintetto allenato da Stefano Cuncu, vittorioso per 43-72 in terra quartese. Dopo una prima fase di sostanziale equilibrio (10-15 al 10’), l’Astro fa il break nel corso della seconda frazione (19-38 al 20’). Vantaggio che poi continua ad aumentare nel corso della terza frazione (27-61 al 30’) e si consolida negli ultimi 10’. Miglior realizzatrice della gara è Saias, dell’Astro, con 16 punti.

La Seconda. Alle spalle è la Mercede Alghero a candidarsi come più accreditata inseguitrice dopo la vittoria convincente ottenuta nell’anticipo di Elmas (49-81 il finale). Algheresi avanti sin dal primo quarto (20-22 al 10’), con l’allungo sopra la doppia cifra che si concretizza prima dell’intervallo (31-42 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la forbice si allarga (42-60 al 30’), fino al +32 finale. Da segnalare, nelle fila della Mercede, la prestazione di Petrova, top scorer con 20 punti. Ora il quintetto allenato da Manuela Monticelli avrà la possibilità di raggiungere la testa della classifica; giovedì, infatti, sarà impegnato nel recupero casalingo contro la Fenix Sassari (palla a due alle 19.30). In caso di vittoria raggiungerebbe l’Astro a quota 8 punti.

Le altre. Seconda vittoria stagionale per l’Antonianum Quartu, che si impone contro il Su Planu per 57-50. Quartesi avanti sin dai primi minuti di gara (17-8 al 10’ e 30-24 al 20’), senza mai riuscire ad avere un vantaggio rassicurante. Al 30’, infatti, il margine è sul +6 (45-39) prima del +7 finale. Alle selargine non bastano i 27 punti messi a segno da Lucchini. Chiude il quadro delle gare il successo della Fenix Sassari contro la Pallacanestro Nuoro (61-54). Partita equilibrata (15-13 al 10’, 30-31 al 20’ e 43-45 al 30’), con le sassaresi che arrivano ad effettuare il break decisivo negli ultimi 10’. Top scorer della gara è Saba, della Fenix, con 21 punti personali.

