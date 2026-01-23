Basket Regionale, tra gli appuntamenti del weekend spicca Elmas-CUS CagliariFari puntati, in particolare, sui tornei di Serie B Femminile e Divisione Regionale 1
Già partito il lungo weekend dei campionati cestistici regionali. Fari puntati, in particolare, sui tornei di Serie B Femminile e Divisione Regionale 1.
Serie B Femminile. Turno di riposo per la capolista Mercede. L’Astro potrebbe approfittarne per agganciare le algheresi (che però dopo la quinta di ritorno avranno 2 gare in meno rispetto alle cagliaritane) in caso di successo nel big match di giornata in casa dell’Antonianum Quartu. La quinta giornata di ritorno: Il Gabbiano-Pall. Nuoro, domani ore 18.30; Antonianum Quartu-Astro Cagliari, domani ore 18.30; Elmas-Su Planu, domenica ore 18.30; San Salvatore Selargius-Fenix Sassari, domenica ore 17. Riposa Mercede Alghero
Divisione Regionale 1. Tutte le gare della terza giornata di ritorno sono in programma nella giornata di sabato. Spicca il big match tra Elmas, seconda, e CUS Cagliari. Ecco il quadro completo delle gare: Elmas-CUS Cagliari, domani ore 19.30; San Sperate-Santa Croce Olbia, domani ore 18.30; CUS Sassari-Assemini, domani ore 18; Basket Mogoro-Astro, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Ferrini, domani ore 19; Sinnai Basket-Atletico Cagliari, domani ore 18; Genneruxi-SAP Alghero, domani ore 17.
Divisione Regionale 2. Nella girone Sud la capolista Azzurra Oristano cercherà un pronto riscatto dopo la sconfitta del turno scorso nell’impegno casalingo contro l’Antonianum. Serramanna, seconda, impegnata sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu. Al Nord anticipo di giornata con il derby di Olbia, nel girone A. Il programma completo. Sud. 15sima giornata di andata: Condor Monserrato-Settimo, domani ore 18; Iglesias-Il Gabbiano, domani ore 19; Beta-Carloforte, domani ore 18.45; Primavera-Genneruxi, domenica ore 20; Azzurra Oristano-Antonianum, domenica ore 18; Cagliari Basket-CUS Cagliari, domenica ore 20.30; La Casa del Sorriso-Serramanna, mercoledì ore 21; Carbonia-Pol. Marrubiu (05/05). Nord. Sesta giornata di ritorno. Girone A: Virtus Olbia-Olimpia Olbia; Sennori-Accademia Olmedo, domani ore 19.30; Mercede Alghero-Nova Pallacanestro La Maddalena, domenica ore 17; Masters Sassari-Arzachena Basket, domenica ore 18. Girone B: S.Elene-Macomer 2.0, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Ghilarza, domenica ore 18; Shardana Basket-Ichnos Nuoro, domenica ore 16; Pall. Nuoro-Dinamo 2000 (07/02).