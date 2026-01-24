Vale molto più di due punti la sfida in programma domenica 25 gennaio alle 16 al PalaRestivo, dove la Sardegna Marmi Cagliari ospita il Salerno Basket 92 in un confronto diretto con vista sulla zona salvezza di A2 Femminile.

Il momento delle virtussine non è dei più semplici: l’ultimo successo risale al 2 dicembre contro San Giovanni Valdarno, poi una serie negativa culminata nella netta sconfitta interna contro Empoli (57-84). Un ko che ha lasciato strascichi anche sul piano mentale, come sottolineato dal tecnico Fabrizio Staico, critico nel post gara per l’approccio e la gestione della partita. Cagliari è attualmente nona con 12 punti, appaiata a Milano: vincere significherebbe consolidare la posizione e allontanare la zona play-out.

Salerno si presenta in Sardegna dal penultimo posto con 4 punti, ma resta una squadra da affrontare con la massima attenzione. La formazione allenata da Di Lorenzo arriva dalla sconfitta contro Selargius e giocherà con l’urgenza di chi ha ancora margini per rientrare nella corsa alla salvezza diretta.

I numeri raccontano di un equilibrio meno scontato di quanto dica la classifica: Salerno ha un attacco leggermente più produttivo, mentre la Virtus ha mostrato una maggiore solidità difensiva complessiva. Uno dei nodi del match sarà la precisione dall’arco, fondamentale per le padrone di casa per dare continuità al gioco offensivo e ridurre i passaggi a vuoto visti nelle ultime uscite.

