Basket, nel recupero di Serie B Femminile vittoria del San Salvatore SelargiusLa squadra consolida la quarta posizione in classifica
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Il San Salvatore Selargius vince il recupero della sesta giornata della fase a orologio del torneo di Serie B Femminile e consolida la quarta posizione in classifica.
La gara. Le selargine superano Elmas con il punteggio di 87-47. Nessun problema sin dall’avvio, con il divario tra le due squadre già a fine primo quarto (34-15 al 10’). Nella seconda frazione la situazione non cambia e il San Salvatore si porta sul +33 all’intervallo (56-23 al 20’). Nella ripresa la situazione non cambia, con le padrone di casa che ottengono con margine la 15sima vittoria stagionale. Top scorer della gara è Corongiu, del San Salvatore, con 22 punti personali. Il campionato riprenderà nel fine settimana: le selargine osserveranno un turno di riposo, mentre Elmas, nell’ottava giornata della fase a orologio, ospiterà la Pallacanestro Nuoro (domenica alle 16).
I tabellini.
San Salvatore Selargius – Elmas 87-47
San Salvatore: Melis 13, Vargiu 2, Lapa 9, Ingenito 15, Ruggeri 12, Marteddu 2, Piras 4, Onnis, Alfonso 6, Lippi, Corongiu 22, Delogu 2. Allenatore Ghiani.
Elmas: I. Mura 8, E. Cancellu 6, Tronci 2, Cuccu 6, S. Cancellu 5, Boi, Ramahi 2, Pitzalis, G. Mura 3, G. Cancellu 9, Accardi, Ornano 6. Allenatore Schirru.
Arbitri: Mulargia Cheng e Cocco.
Parziali: 35-15; 56-23; 75-36; 87-47.
Divisione Regionale 2. Nello spareggio per l’accesso ai quarti di finale playoff del girone Nord, colpo esterno, nella gara di andata, dello Shardana Basket, che espugna il parquet dell’Accademia Olmedo per 62-76. Domenica è in programma il ritorno, a campi invertiti. Nel recupero della quarta di ritorno del girone Sud, vittoria casalinga de La Casa del Sorriso Su Planu contro il Genneruxi per 70-42. Entrambe sono ora attese dagli impegni del fine settimana, valevoli per la 13sima giornata di ritorno: i selargini ospiteranno la Primavera Gonnosfanadiga, i cagliaritani andranno a far visita al Settimo.