Si chiude al PalaSerradimigni la stagione della Torres. I rossoblù sono stati sconfitti anche nel ritorno dello spareggio nazionale contro la Esseti Terni, che dopo il largo successo ottenuto in Umbria ha completato l’opera imponendosi per 89-66 e conquistando la promozione in Serie B Interregionale.

La formazione sassarese ha provato a salutare il proprio pubblico con una prestazione generosa, riuscendo a restare a contatto degli umbri per buona parte del primo tempo. Alla pausa lunga il divario era ancora contenuto, ma nella ripresa Terni ha progressivamente preso il controllo della gara grazie alle elevate percentuali al tiro e alla maggiore esperienza del proprio organico.

A guidare gli ospiti sono stati soprattutto Donkor e Marra, mentre tra i rossoblù si è messo nuovamente in evidenza Enrico Casu, autore di 21 punti.

Torres-Terni 66-89

Torres: Piras, Pricchiazzi, Perino, E. Pitirra 7, Giua 3, Calzaghe, Dell'Erba 14, Denti 2, D'Elia 13, Casu 21, Barabino, Pompianu 6. Allenatore: Mura

Terni: Quartuccio 2, Buccini 2, Mandrelli 3, Baccetti 4, Comastri 7, Donkor 21, Asante 8, Amadio 6, Carenza 8, Marra 14, Bassetti 7, Kovachev 7. Allenatore: Cilio

Parziali: 16-22; 29-41; 50-66

© Riproduzione riservata