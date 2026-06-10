Sasha Grant convocato nell’Italbasket. Trucchetti in Under 20L’ala di Dolianova nella lista del commissario tecnico Luca Bianchi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nonostante l'assenza di Spissu, la Sardegna mantiene un suo rappresentante nell'Italbasket. Tra i giocatori convocati dal commissario tecnico Luca Banchi per il raduno che precederà la terza finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027 figura infatti anche Sasha Grant, ala di Dolianova reduce dall’ultima stagione in Serie A con la Vanoli Cremona.
Nell’ultimo campionato Grant ha contribuito alla salvezza della formazione lombarda viaggiando a 5,3 punti di media in poco più di 19 minuti di utilizzo.
La convocazione riguarda il gruppo che preparerà le sfide contro Islanda e Lituania, decisive per il cammino di qualificazione verso la rassegna iridata in programma in Qatar. Prima degli impegni ufficiali, gli azzurri sosterranno due amichevoli contro Croazia e Slovenia.
Nel gruppo di lavoro di Banchi ci sarà anche l’olbiese Riccardo Fois, assistente tecnico reduce dall’esperienza alle Finals Nba con i New York Knicks.
In chiave giovanile, invece, arriva una soddisfazione per il playmaker Stefano Trucchetti, reduce dall'esperienza in A2 con la Vuelle Pesaro: il regista sassarese è stato inserito tra i convocati della Nazionale Under 20 che a luglio difenderà il titolo europeo conquistato lo scorso anno.