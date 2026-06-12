Due metri di energia, duttilità per giocare sia da alapivot che da centro, almeno in A2, evoluzione costante: Simone Aromando, 29 anni, è il primo acquisto della Dinamo per la stagione 2026/27.

Originario di Monza, Aromando è approdato nel campionato cadetto dopo le positive esperienze in serie B nazionale con Teramo, Faenza e Mestre che lo ha visto protagonista della promozione con 18,5 punti e 8 rimbalzi di media. Nel club mestrino si è distinto anche lo scorso campionato, in A2: 10 punti col 40% nelle triple e 5 rimbalzi ad incontro. Cifre che gli sono valse la chiamata di Pesaro per i playoff promozione dove ha prodotto 10 punti in 22' sul parquet.

Simone Aromando ha dichiarato: «Sono molto contento e orgoglioso di arrivare a Sassari. Quando è arrivata la chiamata della Dinamo sono rimasto piacevolmente sorpreso: parliamo di una società storica del basket italiano e per me rappresenta un passo molto importante nel percorso che ho costruito negli anni. Parlando con il coach Vitali, ho percepito subito grande ambizione».

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