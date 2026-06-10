Saranno probabilmente gli unici due superstiti della squadra della stagione appena conclusa. La Dinamo ha confermato i vice allenatori Massimiliano Oldoini e Antonio Carlini. Affiancheranno il nuovo head coach, Luca Vitali.

Lo spezzino Oldoini, classe 1969, è alla sua quarta stagione col Banco di Sardegna. Tecnico di grande esperienza ritrova Vitali ma in una veste diversa: «Lo ho avuto come giocatore a Siena, Cantù e in Nazionale U20: conosco la sua mentalità e il suo modo di affrontare le sfide con grande determinazione. Come staff, siamo e saremo pronti a supportare il suo lavoro giorno dopo giorno».

Per il sassarese Antonio Carlini, classe 2000, si tratta invece del terzo campionato: è stato inserito nello staff della prima squadra due stagioni fa, quando venne esonerato Nenad Markovic e promosso capo allenatore Massimo Bulleri.

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