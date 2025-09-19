La Virtus Cagliari inaugurerà ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 con una serata dedicata a squadre, staff e sostenitori. L’appuntamento è fissato per martedì 23 settembre alle 20 nei Campi Virtus di via Pessagno, recentemente rinnovati durante l’estate.

Nel corso della serata verranno presentate le formazioni biancoblù, compresa la squadra di Serie A2 femminile reduce dalla salvezza conquistata nello scorso campionato, e lo staff tecnico. Saranno inoltre introdotti i nuovi volti che arricchiranno il club nella prossima annata.

«Abbiamo voluto organizzare questo momento di condivisione con tifosi, famiglie e atleti per iniziare insieme la nuova stagione», ha spiegato il presidente della Virtus, Paolo Pellegrini.

All’evento, aperto al pubblico, sono attesi rappresentanti delle istituzioni cittadine, della Federazione Italiana Pallacanestro e del mondo associativo. Tra gli ospiti annunciati figurano l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e il presidente della Fip Sardegna Salvatore Serra.

