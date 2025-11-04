Vincitore di titoli nazionali come giocatore e come allenatore, ecco il croato Veljko Mrsic, 54 anni. È lui il tecnico scelto per sostituire Massimo Bulleri alla guida della Dinamo.

Forte il legame con Gianmarco Pozzecco, che sicuramente gli ha parlato di Sassari: i due hanno vinto da giocatori lo scudetto a Varese nel 1999. Più tardi il Poz gli ha fatto da vice nel Cibona Zagabria.

Nella sua Croazia Mrsic ha vinto 9 fra titoli e coppe, ha allenatop la nazionale croata e ha disputato tre stagioni in Spagna con Bilbao e Breogan.

Il direttore sportivo Mauro Sartori lo presenta così: «Mrsic è stato un grande giocatore a livello internazionale, protagonista in club di alto livello. Un bagaglio di esperienza che ha poi trasferito con successo anche nel ruolo di allenatore, affermandosi in campionati difficili come quello spagnolo. È un tecnico esperto, conosce i giocatori e, grazie alla sua scuola cestistica, sa trovare il giusto equilibrio tra fermezza e dialogo per tirare fuori il meglio da ognuno di loro».

La società sassarese conta di farlo debuttare già giovedì al palaSerradimigni nel delicato match contro Cantù.

