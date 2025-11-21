Domenica a Napoli (ore 20) c'è la possibilità di rimediare a una delle due sconfitte casalinghe contro le concorrenti dirette Varese e Udine. La squadra partenopea infatti ha solo due punti in più in classifica: ha battuto Treviso, Reggio Emilia e Trento.

Punto di forza del Napoli sono i play-guardia Mitrou-Long e Bolton e le ali Simms e Flagg, che vanno sempre o quasi in doppia cifra. Il coach della Dinamo Veljko Mrsic osserva: «I loro esterni sono forti e veloci, dovremo essere rapidi nel rientrare in difesa e difendere bene l'uno contro uno, perché loro attaccano spesso nei primi secondi dell'azione».

Dovrebbero rientrare il play Buie e la guardia Johnson, tenuti prudenzialmente a riposo nella inutile trasferta in Germania, che non poteva intaccare primato e qualificazione del Banco.

Nel Napoli giocano due ex: Stefano Gentile e Kaspar Treier, che finora viaggiano a 2 punti di media.

