Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno la Regione Sardegna ha deciso di promuovere il Carnevale sardo attraverso la pubblicazione del Cartellone regionale degli eventi nell’Isola. È stato destinato un finanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle manifestazioni di maggiore rilevanza. Sono 37 le istanze pervenute, circa la metà delle quali presentate da enti e associazioni operanti nei piccoli Comuni.

«L’obiettivo – fa sapere la Regione attraverso una nota ufficiale – è rafforzare e strutturare il Carnevale in Sardegna attraverso una promozione coordinata degli eventi, supportata da mirate azioni di marketing e comunicazione, sia sui canali tradizionali che su quelli digitali. Per tutto il mese di febbraio, il Carnevale sardo sarà protagonista, con celebrazioni che riflettono l’identità, le tradizioni e le specificità di ogni comunità. Maschere tradizionali, giostre equestri e carri allegorici raccontano la straordinaria varietà culturale dell’Isola, rendendo ogni evento unico e riconoscibile».

L’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, ha poi illustrato le molteplici attività in programma: «Agli eventi del cartellone del Carnevale di quest'anno si aggiunge, dopo 15 anni, il ritorno del giro ciclistico della Sardegna, che impegnerà proprio gli ultimi giorni di febbraio, con un grande evento che coinvolge oltre 500 tra atleti e tecnici e che accenderà i riflettori degli sportivi di tutto il mondo.

Stretti anche accordi con Vola Gratis e Last Minut per promuovere, assieme al carnevale, pacchetti di volo e hotel per poter partecipare agli eventi.

Il cartellone del carnevale avrà quest'anno anche un’importante parte relativa alla comunicazione con un bellissimo spot, realizzato in due versioni, che andrà sui social oltre che sugli aeroporti e sui siti web». Lo spot promozionale è stato creato e diretto dal regista Mario Giua Marassi.

