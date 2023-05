Due partite al PalaSerradimigni per provare a conquistare le semifinali scudetto contro Milano. Domani sera alle 21 e sabato alle 21.30 la Dinamo ospita Venezia per esorcizzare una bestia nera che finora ha sempre vinto i playoff, vedi finale tricolore 2019 e quarti 2021.

Il play-guardia Stefano Gentile afferma: «Cerchiamo di essere la squadra che arriva per prima alle tre vittorie, ogni gara playoff è a sé, quindi gara tre sarà ancora diversa, la chiave sono concentrazione, aggressività ed energia, giochiamo contro avversario di alto livello costruito per arrivare in fondo e noi dobbiamo puntare sulle solidità e consapevolezze».

Venezia finora ha fatto la scelta di non lasciare tiri facili agli esterni, soprattutto a Bendzius, ma la squadra di Bucchi ha saputo variare i temi: «La scelta di Venezia è quella di staccarsi meno possibile dal lato debole e cercare di limitare la circolazione di palla e quindi non è facile giocarci, ma l’importante è produrre qualcosa di solido e corale in modo che Venezia non possa correre, come sono riusciti a fare in gara uno. Dobbiamo attaccare con equilibrio e non andare in ansia o in stress se qualcosa va storto, non guardare gli errori ma continuare a metterci energia ed entusiasmo».

