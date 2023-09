Domani l'Italia può tornare ai quarti di un Mondiale di basket come non accade da 25 anni. L'avversaria da battere è il Portorico (palla a due alle 10) che vince quando riesce ad andare oltre i cento punti.

Se gli azzurri vincono arrivano primi o secondi. Saranno primi se nella gara seguente la Serbia batte la Repubblica Dominicana e quindi l'avversaria dell'Italia sarà la perdente del match fra Usa e la Lituania di Bendzius, ala della Dinamo. Saranno invece secondi se vince la Repubblica Dominicana, che ha battuto la squadra di Pozzecco nella prima fase, e quindi se la vedranno con la perdente tra Usa e Lituania.

Vietato pensare che sarà semplice come nell'amichevole di Ravenna vinta 98-65. In quel match il play Waters fece 0/9 al tiro, invece in questi mondiali sta girando alla media di 22 punti e 9 assist.

Domani è una giornata particolare per l'olbiese Gigi Datome che gioca la sua gara numero 200 nella nazionale maggiore, mentre sono 320 le partite in azzurro considerando anche le nazionali giovanili. Attuale capitano dell'Italia, Datome entra nella ristretta top ten dei giocatori che hanno indossato la maglia della nazionale almeno 200 volte.

© Riproduzione riservata