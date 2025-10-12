Basket, Sennori resta a secco: Viterbo espugna Sorso 52-50Gli ospiti sono partiti forte e hanno provato più volte a scappare, ma i romangini non hanno mai mollato
Ancora un finale amaro per la Klass Sennori, che al palasport di Sorso si arrende di un soffio alla Stella Azzurra Viterbo (50-52) e resta a secco di vittorie dopo le prime tre giornate di Serie B Interregionale.
Priva del lungo ceco Jiri Hubalek, fermato da un infortunio, la squadra di coach Piras ha inseguito per gran parte della gara, pagando un primo tempo complicato in attacco - solo 19 punti realizzati - e la scarsa precisione al tiro.
Gli ospiti sono partiti forte (12-6 in avvio) e hanno provato più volte a scappare, ma i romangini non hanno mai mollato, restando sempre in partita con grande determinazione.
Nell’ultimo quarto è arrivata la reazione: la Klass ha piazzato un parziale di 10-1 negli ultimi sei minuti, trovando il pareggio con un libero di capitan Merella a 35 secondi dalla sirena. Tutto sembrava pronto per l’impresa, ma nel possesso successivo Viterbo ha pescato il canestro decisivo con Casanova. L’ultimo tentativo sennorese non è andato a buon fine, lasciando ai laziali i due punti e ai biancoverdi soltanto i rimpianti.
Sennori-Viterbo 50-52
Klass Sennori: Cordedda 14, Puggioni 8, Nwokoye 12, Merella 9, Cabras, Desole, Tola 1, A. Pisano 3, N. Pisano 1, Biolchini 2. Allenatore Piras
Stella Azzurra Viterbo: Bertollini, Giancarli 7, Moretti 9, Calvi, Albenzi, Liesis 4, Meroi, Visentin 6, Casanova 12, Bertini 14. Allenatore Saputo
Parziali: 9-14; 19-25; 34-43