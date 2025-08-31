Un giapponese per la Dinamo Lab: ha firmato Naohiro Murakami, ala classe 1994, che fa parte della nazionale nipponica.

Cresciuto ad Amagasaki, Murakami è un nome di spicco nel panorama del basket in carrozzina mondiale: dalla nazionale giapponese ai Giochi di Rio 2016, passando per medaglie agli Asian Para Games e un’esperienza ricchissima tra campionati di Germania, Spagna e tornei giapponesi. Un atleta determinato dentro e fuori dal campo, capace di conciliare sport e carriera professionale, con lo sguardo già proiettato verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Naohiro Murakami ha dichiarato: «Accettare la proposta della Dinamo non è stato molto difficile. Sassari è una bellissima città e ha un allenatore in cui confido molto. Mi piace molto il progetto della Dinamo Lab, soprattutto come si sta cercando di soddisfare le necessità di cui una squadra a questi livelli ha bisogno. Conoscevo Coach Foden da quando giocavo in Germania. Avevamo già formato un bel rapporto e abbiamo sempre voluto tornare a lavorare insieme, quindi sono molto fiducioso riguardo questa opportunità».

© Riproduzione riservata