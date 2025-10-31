Definiti formula, girone e calendario della IBSA NextGen Cup, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, giunto alla sua settima edizione.

Il format della competizione rimane invariato: 16 squadre suddivise in due gruppi da otto, che si sfideranno in una fase a gironi all’italiana di sola andata, articolata in due tappe. Le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla fase finale che si disputerà, con la formula a eliminazione diretta, a Torino nel corso della Final Eight di Coppa Italia.

La Dinamo è stata inserita nel girone B con ben tre squadre che hanno vinto la competizione negli anni passati: Reyer Venezia, Pallacanestro Varese e Dolomiti Energia Trentino. Completano il raggruppamento Acqua S.Bernardo Cantù, FAP Brescia, NutriBullet Treviso, Pallacanestro Trieste e Virtus EmilBanca Bologna.

Prima gara per la squadra sassarese il 28 novembre contro Trieste nel concentramento di Villafranca Verona.

© Riproduzione riservata