Maria Loi fu l’ultima dei nove jerzesi che tra il 2019 e il 2023, in poco più di quarantotto mesi, tagliarono il traguardo dei cent’anni, facendo sì che si parlasse, pur nella terra dei centenari come l’Ogliastra, di anomalia statistica. La nonnina si è spenta oggi, all’età di 102 anni. Ne avrebbe compiuto 103 il prossimo 26 luglio.

Quattro figli, dodici nipoti e dieci pronipoti, una vita di lavoro, anche nei campi, e una patente di guida rinnovata sino ai 95 anni che le permetteva di condurre con sicurezza e orgoglio la sua auto finanche nei vicoli stretti caratteristici del centro storico di Jerzu.

«Era una donna di spirito, sagace e arguta. Aveva forza, tempra e saggezza, raccontava aneddoti e dispensava buonumore». La ricorda così Carlo Lai, sindaco del paese del cannonau.

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