La prima uscita della nuovissima Dinamo Women è già una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. Giovedì la squadra sassarese sarà impegnata a Salonicco contro il Panathlitikos Sykeon (ore 19.15) per l'andata del Qualification Round di Eurocup femminile. Il ritorno è in programma al PalaSerradimigni il 24 settembre.

È la prima gara ufficiale per la rinnovatissima formazione sassarese che ha mantenuto solo il play Carangelo e cambiato coach e tutte le giocatrici. Il neo tecnico Paolo Citrini spiega: «Non abbiamo una stella ma tante giocatrici che possono essere determinanti. Dobbiamo affrontare l'impegno con coraggio, per non avere poi rimpianti».

Nella Dinamo Women mancherà la lunga Asley Egwoh impegnata con la nazionale italiana nel Mondiale di 3x3 che si disputa in Giappone.

© Riproduzione riservata