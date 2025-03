Nessun passaggio a vuoto per le due capoliste dei gironi sardi di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud Assemini espugna il parquet de La Casa del Sorriso Su Planu, mentre al Nord il CMB Porto Torres vince sul campo della Innovyou Sennori.

Sud. Asseminesi che si impongono per 59-87 al termine di una gara sempre guidata nel punteggio. Padroni di casa in partita fino al 30’ (53-60), prima della progressione finale della capolista, che chiude sul +28 del 40’. Top scorer della gara è Melis, dell’Assemini, con 17 punti. Alle spalle vince e convince il Cus Cagliari, in casa, contro l’Azzurra Oristano (70-51). Universitari trascinati dai 19 punti firmati da Petronelli. Successo esterno del Sinnai, contro il San Salvatore (61-82). Il quintetto allenato da Tony Atella chiude avanti già all’intervallo (31-40 al 20’) e allunga il margine a proprio favore nella seconda parte di gara. Top scorer della sfida è Mura, tra i selargini, con 18 punti. Nelle prime posizioni cade il Jolly Dolianova, sul campo del Condor Monserrato, per 71-61. Tra i monserratini da segnalare i 18 punti del duo Fiorellino-Cariccia. Risale la classifica il Genneruxi che vince a Elmas per 55-73, grazie anche all’apporto di Pacini, miglior realizzatore con 17 punti. Discorso simile per Carloforte e Poetto, vittoriosi rispettivamente contro Beta (55-69) e Primavera (73-62, con un Tosadori da 26 punti). Chiude il quadro delle partite del girone la vittoria di Serramanna, in casa, contro Marrubiu, per 76-66. Tra i padroni di casa è Loi il migliore, con 20 punti.

Nord. Il CMB Porto Torres si impone 62-66 sull’ostico campo della Innovyou Sennori. Turritani avanti nel corso di tutti i 40’, con il massimo vantaggio sul +11 dell’intervallo (31-42). Nel terzo quarto i sennoresi recuperano arrivando fino al -3 del 30’ (50-53). Nel finale, però, la capolista mantiene un margine di sicurezza e porta a casa la vittoria. I padroni di casa si devono accontentare del top scorer della gara, Piras con 19 punti. Alle spalle, la New Basket Ploaghe vince contro l’Olimpia Olbia (75-70) al termine di una partita equilibrata e combattuta. Olbiesi avanti al 20’ (33-35) e al 30’ (47-51), prima dello sprint finale con sorpasso dei padroni di casa. Nella New Basket è Melis il migliore, con 16 punti. Nelle altre gare di giornata, vince la Masters Sassari, per 74-62, contro la S.Elene, grazie anche ai 19 punti di Mandras. Successo anche del Macomer 2.0, per 56-51, contro la Nova Pallacanestro, al quale non bastano i 27 punti di D’Agostino per portare a casa la vittoria. Infine, netta vittoria della Virtus Olbia, contro la Demones Ozieri, per 81-41.

