Nel weekend cestistico cagliaritano non ci sarà spazio solo per il City of Cagliari. Sabato e domenica il parquet del PalaCus ospiterà anche la quarta edizione del Torneo Internazionale “Sa Duchessa”.

Ai nastri di partenza ci saranno tre formazioni di Serie A1: la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Famila Wuber Schio e Geas Sesto San Giovanni, insieme alle campionesse di Svezia del Norrköping Dolphins.

Il Famila Wuber Schio, pluricampione d’Italia e presenza fissa in Eurolega, rappresenta da anni una delle realtà più solide e vincenti del continente. La Dinamo Sassari, invece, si presenta con un roster profondamente rinnovato: in panchina c’è il nuovo coach Paolo Citrini, mentre in campo spiccano la conferma del capitano Debora Carangelo e il talento dell’americana DiDi Richards.

Prima partecipazione al “Sa Duchessa” invece per il Geas Sesto San Giovanni, squadra guidata da Cinzia Zanotti, la scorsa estate in lizza per la panchina maschile di Brescia. A completare il quadro ci sono le svedesi del Norrköping Dolphins, campionesse nazionali in carica e presenza costante nelle coppe europee.

«Siamo arrivati alla quarta edizione consecutiva - sottolinea Mauro Mannoni, responsabile del Settore Basket del Cus Cagliari - e siamo orgogliosi di offrire ancora una volta al pubblico sardo un evento di altissimo livello. La soddisfazione è doppia perché quest’anno coincide con il ritorno della nostra prima squadra in Serie A2».

Il programma prevede per sabato 6 settembre due semifinali: alle 18.30 si affronteranno Dinamo Sassari e Schio, mentre alle 20.45 sarà la volta di Geas contro Norrköping. Domenica 7 settembre alle 17 le perdenti si sfideranno per il terzo posto, mentre alle 19.15 le due vincenti si contenderanno il titolo.

