San Pantaleo è off limits per la festa del matrimonio di Brendan Blumer e Salvatore Spano. Gli invitati sono in trasferimento nel borgo turistico olbiese per l’aperitivo che precederà il concerto sulla nave Agata. Sul ponte del traghetto è stato allestito il palcoscenico, stando a indiscrezioni la motonave resterà alla fonda davanti al golfo di Marinella.

In serata è previsto il concerto di Chris Martin, cantante dei Coldplay. Ieri sera sposi e invitati hanno festeggiato nella spiaggia di Capriccioli, interamente occupata con due pedane, per una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati. La Regione sarda, che ha concesso lo spazio demaniale per l’occupazione temporanea, ha incassato poco più di 3mila euro. Nessuno in queste ore si è potuto avvicinare alla spiaggia, le persone sono state allontanate senza che venisse loro mostrato un provvedimento che giustificasse la richiesta di non accedere all’arenile.

Non mancano lamentele sul punto. Il Comune di Arzachena ha concesso un piccolo spazio vicino a Capriccioli e una parte dei parcheggi, il tutto per circa 19mila euro di canone. L’amministrazione comunale di Olbia invece incassa circa 90mila euro per gli spazi pubblici concessi nella frazione di San Pantaleo.

© Riproduzione riservata