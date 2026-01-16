Lo aveva promesso a fine estate "Zi vidummu a Tattari" e Achille Polonara mantiene le promesse. Domenica sarà al PalaSerradimigni dove alle 17 si gioca la gara tra Dinamo e Napoli. È lo stesso giocatore ad annunciarlo su un reel pubblicato dalla società sassarese.

Polonara dice: «Ragazzi l'attesa è finita, finalmente arrivo in Sardegna. Ci vediamo domenica al PalaSerradimigni, carichi più che mai».

Il video ha scatenato l'entusiasmo e l'affetto dei tifosi biancoblù che avevano già esposto alcuni striscioni per testimoniare la vicinanza al giocatore, che si è sottoposto qualche mese fa al trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide acuta. Il ritorno a Sassari è solo il primo passo di Polonara che ha più volte ribadito di voler riprendere ad allenarsi appena le condizioni fisiche lo consentiranno.

