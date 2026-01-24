Basket in carrozzina, colpaccio della Dinamo Lab a Bergamo per 69-57La squadra sassarese resta in vetta alla serie A
La capolista vince ancora. La Dinamo Lab espugna Bergamo 69-57 rimanendo in vetta alla massima serie di basket in carrozzina.
I ragazzi di coach Foden,dopo un avvio di match equilibrato dove sono spesso in vantaggio ma senza riuscire a scappare, trovano il break decisivo a metà di quarto periodo, con i canestri di Lindblom, Esteche e Ghione. Una volta guadagnato il +11 la squadra sassarese lo difende senza patemi.
I tabellini
Bergamp: Sbuelz 14, Santorelli 11, Spicsuk 6, Miceli 6, Gim 20, Varvarych, Carrara, Airoldi, Herman, Eivazi. Allenatore: Canfora.
Dinamo Lab: Papi 13, Mosler 13, Esteche 3, Revuelta, Ghione 8, Canella NE, Lindblom 8, Saaid 4, Da Silva, Uras 2, Murakami 18. Allenatore: Foden.