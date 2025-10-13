Atletica paralimpica: oro mondiale per il sardo CabizzaIl sassarese vince nei 100 metri. Argento nel lancio del disco per Chiara Masia
Sassaresi sul podio dei Virtus World Athletics Championships 2025 in svolgimento a Brisbane in Australia, con circa 300 fra atlete e atleti provenienti da oltre 30 nazioni. Della nazionale italiana fanno parte anche due atleti della Polisportiva Luna e Sole di Sassari.
Federico Cabizza ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri categoria II3 e poi ha sfiorato la vittoria nei 400 metri, sempre II3, ottenendo comunque un prestigioso secondo posto.
Medaglia d'argento nel lancio del disco (II 1) per Chiara Masia.
I due atleti sardi hanno dato un bel contibuto al medagliere dell'Italia.