Sassaresi sul podio dei Virtus World Athletics Championships 2025 in svolgimento a Brisbane in Australia, con circa 300 fra atlete e atleti provenienti da oltre 30 nazioni. Della nazionale italiana fanno parte anche due atleti della Polisportiva Luna e Sole di Sassari.

Federico Cabizza ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri categoria II3 e poi ha sfiorato la vittoria nei 400 metri, sempre II3, ottenendo comunque un prestigioso secondo posto.

Medaglia d'argento nel lancio del disco (II 1) per Chiara Masia.

I due atleti sardi hanno dato un bel contibuto al medagliere dell'Italia.

