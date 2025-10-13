Anita Putzu e Marco Pala rappresenteranno la Sardegna al Campionato italiano di Arena Polo. Tra i migliori italiani al via della prima edizione del Trofeo Mercedes Rossi ci sono anche la 16enne amazzone olbiese e il 18enne cavaliere figlio d’arte (di Piera Monti), che prenderanno parte al torneo a otto squadre con la formazione Executive che ha come capitano il veterano Patricio “Pato” Rattagan.

Il Campionato italiano andrà in scena dal 16 al 19 ottobre negli impianti del Villa a Sesta Polo Club (Siena), che qualche mese fa hanno ospitato la Gold Cup (6–10 hcp) con squadre internazionali. L’Arena Polo si disputa su un campo più piccolo del Polo tradizionale e quindi risulta più veloce. Prima gara del girone a quattro (chiamato Zona A) giovedì alle 16.30 contro la squadra Il Duca Polo di Marco Antinori; venerdì e sabato le altre gare delle due zone, finali domenica (l’ingresso è gratuito).

Per la Sardegna e per il lavoro che da tre anni svolge la delegata Fise regionale Piera Monti con l’aiuto del ct Franco Piazza si tratta di un riconoscimento prestigioso, nel segno, peraltro, della continuità: Anita Putzu e Marco Pala, infatti, hanno già giocato insieme a Rattagan quest’estate nell’Italia Polo Challenge di Abbiadori.

© Riproduzione riservata