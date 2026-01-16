«Un evento prestigioso, di portata mondiale, che la città è pronta ad accogliere, con le sue bellezze naturali, i tanti servizi e le strutture ricettive. Una sfida comune, un’avventura sportiva che unisce appassionati, professionisti e istituzioni», così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda commenta i due grandei eventi che nei prossimi mesi faranno tappa a Cagliari: il Giro di Sardegna (27 febbraio) e la prima regata preliminare della 38ª edizione della Coppa America, dal 21 al 24 maggio 2026.

«Un sincero ringraziamento alla Regione Sardegna e all’assessorato al Turismo, al Governo e al Ministro dello Sport, alla società Sport e Salute, all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, al Comando marittimo, alla Capitaneria di Cagliari e agli organizzatori della competizione internazionale più antica del mondo», ha aggiunto il primo cittadino che saluta affettuosamente la squadra di Luna Rossa «ormai di casa nella nostra splendida città, e a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che accoglierà, insieme a noi, le regate, fino alla finale nel luglio del 2027».

