Continua la crescita del pickleball in Sardegna. Domenica 7 giugno, nella palestra di via delle Begonie a Selargius, dalle 9 alle 13.30, si svolgerà il Secondo Trofeo Città di Selargius di Pickleball, appuntamento che conferma il crescente interesse verso una disciplina sportiva sempre più apprezzata da atleti e appassionati di tutte le età.

L'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Badminton, in collaborazione con la Asd Ajò Selargius, e sarà dedicato alle competizioni di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

Alla manifestazione prenderanno parte 11 coppie, che si sfideranno in un programma intenso che prevede complessivamente 21 incontri, offrendo al pubblico una mattinata di sport, agonismo e divertimento.

Il pickleball, disciplina nata negli Stati Uniti e oggi in forte espansione a livello internazionale, sta registrando una rapida diffusione anche in Sardegna grazie alla sua capacità di coinvolgere persone di ogni età. Uno degli aspetti più apprezzati di questo sport è infatti la sua inclusività: uomini e donne, giovani e adulti possono praticarlo insieme, favorendo socializzazione, benessere fisico e partecipazione.

La Città di Selargius ha colto il valore di questa disciplina emergente, riconoscendone l'importanza educativa e sociale al pari del badminton. Negli ultimi anni il territorio ha ospitato numerosi eventi dedicati al pickleball, grazie anche alla disponibilità di impianti sportivi che, per caratteristiche e funzionalità, si prestano perfettamente allo svolgimento di queste attività.

Il secondo Trofeo Città di Selargius rappresenta dunque un'importante occasione per promuovere ulteriormente uno sport in costante crescita e per valorizzare il ruolo della città come punto di riferimento regionale per le discipline sportive emergenti.

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