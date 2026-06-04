La Coppa del Presidente per la Sardegna si chiude con un onorevole 12esimo posto. A Roma, nella gara di salto ostacoli della competizione regionale, vinta dal Veneto, l’Under 18 isolana si lascia dietro sette squadre.

Un discreto risultato per la formazione guidata da Alessandro Anedda e Giovanni Lucchetti e composta da Sofia Zara del Circolo Ippico Is Arenas su Chandler de Nyze Z e Nicolò Amodeo (Circolo Ippico Usignolo) su Ajafar dell’A, che hanno ottenuto anche lusinghieri risultati personali. A difendere i colori della Bandiera dei 4 Mori nella trasferta capitolina c’erano pure Flavio Masia Flavio, Maria Riu e Antonio Scotellaro del Circolo Ippico Gli Olivastri.

Lo stesso risultato – il dodicesimo posto – lo registra, poi, la squadra sarda Pony, sempre nella Coppa del Presidente, con i giovanissimi cavalieri e amazzoni guidati dal tecnico Emanuele Baldinu.

© Riproduzione riservata