Giornata magica per lo sci azzurro con una incredibile doppietta in discesa nelle due ultime gare della stagione alle finali di Lillehammer, sulla pista Olympia della vicina Kvitfjell. Hanno vinto l'altoatesino Dominik Paris e la trentina Laura Pirovano. Ma non è tutto visto che Lolli Pirovano - terzo successo in carriera dopo i due in Val di Fassa ed un passato che pareva maledetto dalla sfortuna con 11 posizioni top 5 ma mai un podio - ha pure conquistato la coppa di discesa. È lei l'erede di Sofia Goggia che ne ha vinte quattro ma che in questa stagione, al di là' dello splendido bronzo olimpico, in questa disciplina sembra essersi un po' smarrita mentre invece brilla in superG.

Paris invece - 25esimo successo in carriera e pure il settimo su questa neve norvegese che evidentemente ama molto - ha ottenuto anche la ventesima vittoria di discesa superando così lo svizzero Peter Mueller. Questo vuol dire che Domme entra nella storia dello sci come secondo miglior liberista di sempre: davanti a lui, con 25 vittorie, c'è' solo il leggendario austriaco Franz Klammer.

(Unioneonline)

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