Sofia Raffaeli, in una splendida esibizione sulle note di Tu si 'na cosa grande, ha vinto la medaglia d'oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Nelle finali di specialità l'azzurra bissa il risultato di Sofia 2022.

Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400). 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata