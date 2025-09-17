Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo.

Splendida prova dell’azzurro, che con la misura di 8.39, primato personale, ha conquistato la quinta medaglia per l’Italia nella rassegna iridata, la prima d’oro dopo due argenti e due bronzi.

Il ventenne, bronzo olimpico a Parigi e oro ai Mondiali indoor, è stato autore di una gara perfetta in cui dopo il nullo iniziale ha saltato costantemente sopra gli 8 metri. Ma gli serviva la grande misura, quell’8,39 al quarto salto con cui ha superato il giamaicano Gayle e il cinese Shi.

Subito dopo l'ultimo salto, Furlani è andato a festeggiare con il suo staff e la mamma allenatrice, avvolto in una bandiera tricolore. «Numeri uno, siamo i numeri uno», ha gridato al suo staff.

