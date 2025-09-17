Mondiali di atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungoQuinta medaglia azzurra nella rassegna iridata, prima del metallo più pesante
Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo.
Splendida prova dell’azzurro, che con la misura di 8.39, primato personale, ha conquistato la quinta medaglia per l’Italia nella rassegna iridata, la prima d’oro dopo due argenti e due bronzi.
Il ventenne, bronzo olimpico a Parigi e oro ai Mondiali indoor, è stato autore di una gara perfetta in cui dopo il nullo iniziale ha saltato costantemente sopra gli 8 metri. Ma gli serviva la grande misura, quell’8,39 al quarto salto con cui ha superato il giamaicano Gayle e il cinese Shi.
Subito dopo l'ultimo salto, Furlani è andato a festeggiare con il suo staff e la mamma allenatrice, avvolto in una bandiera tricolore. «Numeri uno, siamo i numeri uno», ha gridato al suo staff.
(Unioneonline)