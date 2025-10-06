La prima giornata della serie A2 ha tenuto a battesimo la neonata Quattro Mori Cagliari, che tenta l’avventura anche nel settore maschile. Ha acquisito diritti, e giocatori, della ormai ex Marcozzi “B”, e potrà lottare per la promozione, avversari permettendo.

Esordio convincente, sabato al Palatennistavolo, con il successo per 4-2 sul Pieve Emanuele. In A2 si gioca con la vecchia formula, al meglio delle sei partite. Squadra affidata a Sandro Poma, che la scorsa stagione guidò il Muravera alla promozione in A1. Ed esordio vincente per l’indiano Ronit Bhanja che ha battuto nella prima partita Spinicchia (decimo nel ranking italiano). Marco Poma perde con Bobrov, non sbaglia un colpo Kuznetsov che batte Mascagni. Spazio a Martinalli, battuto da Spinicchia, la vittoria la decide Poma battendo Mascagni.

Prima con sconfitta per il Norbello, fresco retrocesso dalla A1. È stato battuto 4-1 a Cormano dal Silver Lining, altra formazione che punta in alto. Il giovane Simon non trova scampo con l’ungherese Ecseki, va meglio allo spagnolo Vilchez che supera Ragni. I lombardi allungano con lo spagnolo Giralt Duran che batte in quattro set il connazionale Galvano, disco rosso per Simon con Ragni, chiude Ecseki in tre set su Galvano.

Top 10 europeo Under 15

Successo di Francesco Trevisan all’Europe Youth Top 10 Under 15, disputato a Tours, in Francia. L’atleta trevigiano gioca da questa stagione a Muravera. Un torneo con un girone unico, Trevisan ha vinto la classifica finale con l’en plein di nove vittorie. La certezza matematica del successo l’ha avuta nella penultima partita, quando ha battuto 4-0 il turco Kenan Kahraman. La sconfitta dell’altro turco, Gorkem Ocal ha consegnato il torneo a Trevisan, numero 15 delle classifiche italiane. Nell’ultima partita ha suggellato il trionfo battendo 4-2 Ocal, secondo nella classifica finale.

