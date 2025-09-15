Aquabike, Masala trionfa al campionato italiano F1Il pilota olbiese si aggiudica il tricolore il sella alla sua Kawasaki Ultra 310
Il nuovo campione italiano di Aquabike Endurance F1 è Emanuele Masala, 48 anni, originario di Olbia. La vittoria è arrivata a Fiumicino nell’ultima prova del campionato, dopo le tappe di Rimini, Chioggia e Santa Cesarea che hanno scandito il percorso stagionale.
«È una grande soddisfazione – commenta Masala -. Sono veramente molto contento. Ringrazio la Federazione Italiana Motonautica che ci supporta costantemente, la mia famiglia e tutte le persone che gravitano attorno alla mia squadra, la Jet Energy». Dal 2004 Masala è protagonista nel mondo delle moto d’acqua.
Nella sua officina prepara e mette a punto i mezzi, incluso il modello con cui ha firmato il successo: una Kawasaki Ultra 310. Dopo il secondo posto conquistato nel 2024 e il recente podio europeo di Vichy, in Francia, il pilota olbiese ha portato la Sardegna sul gradino più alto della motonautica nazionale. Il prossimo obiettivo è il Mondiale: una tappa in Puglia e, subito dopo, la gara del 17 ottobre a Olbia che lo vedrà in acqua davanti al suo pubblico.