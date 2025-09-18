Debutta in casa con la maglia azzurra della nazionale Under 23 Graziano Arras. Già domani il pugile sardo della Gymnasium sarà sul ring Autonoleggi Demontis in via Caniga 25 per il Trofeo Shardana di boxe 2025 – 1° Memorial Antonio Demontis, che avrà inizio alle 18.

La tre giorni di boxe organizzata da AutoA, Autonoleggi Demontis e Boxing Team Erittu propone come piatto forte il triangolare fra le nazionali Under 23 di Italia, Croazia e Irlanda.

Graziano Arras, cresciuto nella Gymnasium di coach Manuel Marras, è un ventenne dotato di grande tempra agonistica e determinazione, bronzo élite lo scorso anno. Lavora come cameriere, frequenta l’Università nella facoltà di Scienze Motorie e si allena: un esempio per i suoi coetanei.

Sabato sfida tra Enrico Correddu del Boxing Team Erittu (Canguro) che incrocerà i guantoni con Pietro Cossu dell’Aurora Calangianus. A seguire Cristian Addis del Boxing Team Erittu (Under 15) sfiderà Giovanni Mereu dell’Aurora Calangianus (3x1’30). E poi ancora Omar Ndiaye (Under 17 della Asd Boxing Team Erittu) se la vedrà con Bruno Sabino del Boxing Club Sassari (3x1’30). Nella categoria Under 19 riflettori puntati su Davide Pagliarulo (Se. Sa Boxing) impegnato in un match contro Andrea Venturu dell’Aurora Calangianus (3x2), mentre Michele Argiolas (Asd Elmas Boxe Locci) affronterà Davide Di Bella della Asd Pug. Borghetto. Sempre per l’Under 19 sono in programma le sfide tra Fabiano Canu (Asd Corner Gym Boxe) e Ilyas Souda della Li Boxe Salvemini, Riccardo Razzoli (Asd Boxing Team Erittu) contro Youssef Aljnaid (Aurora Calangianus) e Filippo Minniti del Boxing Team Erittu opposto a Michele Ara dell’Aurora Calangianus.

