Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di Tokyo. L'azzurra, che in questa edizione aveva già vinto l'argento nei 10.000, si conferma l’unica stella in grado di brillare in mezzo alle fuoriclasse del mezzofondo africano.

Battocletti ha condotto tutta la gara nelle prime posizioni, e nel giro finale ha partecipato allo sprint del terzetto keniano favorito per la gara, insidiando solo per poco il secondo posto. L'oro è andato a Beatrice Chebet (14'54''36) che ha cosi' bissato l'oro dei 10.000, l'argento all'altra keniana Faith Kypiegon (14'55''07). Battocletti ha invece chiuso col terzo tempo, 14'55''42

Si tratta della settima medaglia ottenuta dagli azzurri in questi Mondiali: un oro, quello nel salto in lungo di Mattia Furlani, tre argenti e tre bronzi. È record, mai l’Italia aveva ottenuto più di sei allori ai Mondiali di atletica leggera.

Fuori nelle batterie la staffetta 4X100, da cui è stato escluso l’eroe olimpico Filippo Tortu. Gli azzurri sperano però nel ripescaggio, perché Marcell Jacobs è stato tamponato e frenato dall’atleta sudafricano Shaun Maswanganyi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata