Il campione irlandese delle arti marziali miste Conor McGregor è stato sospeso 18 mesi per aver saltato tre test antidoping nel 2024.

McGregor, 37 anni, ha accettato la sanzione, ha spiegato in una nota la Combat Sports Anti-Doping Agency, che gestisce il programma di controlli per la lega UFC, e «ha collaborato» alle indagini.

Il lottatore – che non combatte dal 2021 - «stava recuperando da un infortunio» e in quel momento «non si stava preparando per un combattimento», viene sottolinato. Per questi motivi la sanzione è stata ridotta da 24 a 18 mesi, con effetto retroattivo a settembre 2024, mese del suo ultimo test saltato (13 giugno, 19 e 20 settembre 2024).

L'irlandese potrà quindi tornare a gareggiare dal prossimo 20 marzo, e sarà disponibile per il combattimento-show serale del 14 giugno 2026, previsto alla Casa Bianca per l'80esimo compleanno del presidente Donald Trump.

(Unioneonline)

