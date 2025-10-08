Conor McGregor vìola i test antidoping: sospeso per 18 mesiIl campione MMA potrà tornare sul ring in tempo per il match show previsto nel 2026 per l’80esimo compleanno di Donald Trump
Il campione irlandese delle arti marziali miste Conor McGregor è stato sospeso 18 mesi per aver saltato tre test antidoping nel 2024.
McGregor, 37 anni, ha accettato la sanzione, ha spiegato in una nota la Combat Sports Anti-Doping Agency, che gestisce il programma di controlli per la lega UFC, e «ha collaborato» alle indagini.
Il lottatore – che non combatte dal 2021 - «stava recuperando da un infortunio» e in quel momento «non si stava preparando per un combattimento», viene sottolinato. Per questi motivi la sanzione è stata ridotta da 24 a 18 mesi, con effetto retroattivo a settembre 2024, mese del suo ultimo test saltato (13 giugno, 19 e 20 settembre 2024).
L'irlandese potrà quindi tornare a gareggiare dal prossimo 20 marzo, e sarà disponibile per il combattimento-show serale del 14 giugno 2026, previsto alla Casa Bianca per l'80esimo compleanno del presidente Donald Trump.
(Unioneonline)