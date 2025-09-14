Marcell Jacobs non farà la finale 100 metri ai mondiali di atletica a Tokyo, dove nel 2021 vinse l'oro olimpico.

L'azzurro ha chiuso al sesto posto la sua semifinale, col tempo di 10''16.

Il campione azzurro aveva centrato la finale con il tempo di 10”20, ma già dopo la semifinale non era parso soddisfatto: «Non sono contento di questa gara perché ho sbagliato dal primo all'ultimo passo. Rispetto alle sensazioni che ho, non mi sono piaciuto. Mi sono sentito pesante», aveva detto lo sprinter.

Ancora più bruciante la delusione espressa dopo la semifinale: «Devo prendermi un po' di tempo per capire se ne vale la pena di continuare a soffrire».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata