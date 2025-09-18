Ha 13 anni Alessandra Porcu, e si è aggiudicata, qualche giorno fa, la medaglia di bronzo nella Classe Techno Under 13 Femminile, ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving 2025, svoltisi sul Garda Trentino; certamente uno degli eventi sportivi più rilevanti della vela giovanile italiana, che ha visto in acqua oltre 500 atleti provenienti da tutta la penisola, impegnati nelle classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293, iQFOiL e Waszp.

Alessandra Porcu, che porta i colori del Club Nautico Arzachena con sede nel borgo di Cannigione, presidente del quale è Pier Sesto Demuro, è stata l’unica sarda a salire sul podio, contribuendo sensibilmente ad elevare il club gallurese tra i migliori d’Italia nella specialità del windsurf giovanile. “Orgoglio isolano!”, ha scritto di lei l’assessora regionale allo Sport, Ilaria Portas, congratulandosi “con la giovanissima atleta e con tutto il team che lavora con lei!”.

E Alessandra Porcu non è nuova a vittorie e piazzamenti importanti nelle varie manifestazioni organizzate dal club gallurese o partecipando a gare nazionali e internazionali. Un bel risultato quest’ultimo, tanto per la giovane promettente atleta quanto per il Club di Arzachena che appena lo scorso 24 agosto ha visto Kristian Porcu (fratello maggiore di Alessandra), conquistare il titolo di Campione del Mondo nell’U19 Maschile al mondiale T293 2025 in Galles.

