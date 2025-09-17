Dalia Kaddari e Filippo Tortu eliminati nelle batterie dei 200 metri dei Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo.

La velocista quartese ha chiuso la sua batteria in quinta posizione con il tempo di 23’’11, insufficiente per rientrare nei tempi di ripescaggio e passare il turno.

Molto delusa Kaddari, le sue dichiarazioni a caldo: «Il tempo non mi rispecchia, ho avuto una corsia un po’ sfigata. Ho fatto una curva più controllata, ma sentivo di poter risalire bene. Tutto questo però non basta per una semifinale mondiale. Peccato perché pensavo di poter fare bene».

Poco dopo altra delusione con l’eliminazione di Filippo Tortu, che non era al meglio e ha chiuso la batteria al quinto posto con 20″49.

Queste le sue parole a caldo: «Non avrei dovuto fare questa gara, ma è difficile rinunciare, ci ho provato con tutto me stesso. Ho fatto una bella curva, poi la gamba destra si è irrigidita parecchio. C’è di buono che sono riuscito a finire la gara, ma non in una maniera che mi soddisfa».

