Non delude le aspettative neppure questa volta lo sprinter di Porto Torres Diego Nappi, che conquista la medaglia d'oro ai campionati europei Under 20 di atletica leggera. Nella gara dei 200 metri, sulla pista di Tampere, in Finlandia, lascia indietro tutti tagliando il traguardo con un tempo di 20"77.

Una prova straordinaria che conferma la grinta, la determinazione e la passione dell'atleta in gara per le Fiamme Oro, il gruppo sportivo della polizia di Stato. Nella giornata di venerdì, durante la semifinale, aveva già realizzato il miglior tempo assoluto in 20"76.

Domenica sarà tra i protagonisti del 4x100, con la finale. E sempre domani il velocista turritano, già campione europeo dei 200, compirà 18 anni e avrà diverse ragioni per festeggiare i diversi traguardi raggiunti nello sport e nella vita.

