Doppietta azzurra nella vela - classe Iqfoil uomini - con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Intanto arriva la notizia della rinuncia di Filippo Tortu: l'atleta portabandiera dell'Italia a questi Giochi non sarà alla partenza della finale dei 200 metri in programma oggi, per problemi fisici.

Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo ripescaggio.

Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli Europei 2026.

(Unioneonline)

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