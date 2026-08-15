Gianmarco Tamberi di nuovo re d’Europa. Poco dopo il trionfo di Nadia Battocletti nei 10.000 metri, a suggellare la trionfale serata per i colori azzurri arriva l’oro di Gimbo nel salto in alto, gara in cui ha ottenuto il bronzo Matteo Sioli.

Male il primo salto a 2.18, poi Tamberi prende quota e supera i 2.23 e 2.27. Insieme a lui c'è Matteo Sioli, che si arrende per infortunio dopo aver ipotecato la medaglia di bronzo personale e la doppietta azzurra. È una singolar tenzone all'ultimo centimetro tra il Superman italiano e l'alter-ego ucraino Oleh Doroshchuk. Tamberi entra nel suo momentum, chiama a raccolta il suo pubblico, suona la carica e dopo un tentativo fallito riesce a valicare l'asta fissata a 2.32. A nulla vale il tentativo di Doroshchuk di valicare la misura, Gianmarco è ancora medaglia d'oro e si conferma sovrano d'Europa.

I "salti terribili" delle qualificazioni si sono trasformati in un capolavoro per la figlia Camilla, presente tra il pubblico per sostenere il suo "Babà" nel giorno del suo primo compleanno. Papà lo aveva promesso poche ore prima di laurearsi ancora campione d'Europa in un post su Instagram: «Averti seduta sugli spalti questa sera a battere le manine a tempo è un privilegio immenso. Forse una congiunzione astrale, o forse un segno del destino, resta il fatto che oggi tornerò a volare per te». Promessa mantenuta.

Una giornata perfetta per la spedizione azzurra, completata dal bronzo di Fausto Desalu nei 200 metri (prima medaglia individuale a premiare la sua lunga carriera) e aperta sulle piste di Birmingham nel segno del nuovo record italiano stabilito dei velocisti della 4x400 maschile azzurra con il crono di 2:58.10. Grazie al nuovo primato stampato sulle tabelle, Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati conquistano la finale nella competizione, stabilendo anche il record dei campionati.

Ora l’Italia è in testa nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Seguono Gran Bretagna (4-5-1) e Germania (3-5-4). Con tre ori ci sono anche Francia, Svizzera e Norvegia.

(Unioneonline)

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