Dalla Sartigliedda del 1991 col Giara Club di Antonio Casu al record italiano ottenuto sette lustri dopo, in concomitanza col compimento dei 50 anni.

Oristanese doc, Dario Vargiu è diventato il fantino italiano più vincente di tutti i tempi. Ha ottenuto 4.093 vittorie, superando il mitico Enrico Camici che si era fermato a 4.089. E giusto per ribadire il dominio sardo, il terzo jockey per vittorie resta Gianfranco Dettori da Serramanna.

Una leggenda in realtà Dario Vargiu lo era già da prima, basterebbe dire che ha vinto 10 volte il frustino d'oro, il riconoscimento che premia chi ottiene più vittorie in un anno negli ippodromi italiani.

La passione per il cavallo nel Dna, così come la tenacia, il carattere che gli consentono di emergere ancora dopo 32 anni di galoppo non solo nelle piste italiane, ma anche in quelle giapponesi, in Qatar, in Australia.

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